タレントの藤本美貴（41）が11日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の結婚式で、ドタキャンした人がいたことを明かした。【動画】「ドタキャンの人いた」そんな人への対応を明かす藤本美貴動画では、結婚式にまつわる視聴者からの悩みについて藤本が答えた。その中で、藤本は自身の結婚式でもドタキャンした人がいたと告白。「全然ドタキャンの人いたよ。でも別に、そこに関して何で？って思っても…」と自身の思い