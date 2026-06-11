◇ナ・リーグカブス2−3ロッキーズ（2026年6月10日デンバー）カブスは10日（日本時間11日）、敵地でロッキーズと対戦し2−3でサヨナラ負けを喫した。これでチームは3連敗。5月8日時点で最大15あった貯金が34勝34敗で「0」となった。先発の今永昇太投手（32）は5回無失点と好投。だが1−0の8回に一時逆転を許し、9回に同点に追いつくも直後に失点しサヨナラ負けとなった。「6番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手は4