JR天王寺駅付近の地下街で女性が刺された現場周辺を調べる大阪府警の捜査員＝10日午後9時32分、大阪市10日午後7時45分ごろ、大阪市のJR天王寺駅付近の地下街「あべちか」で「20代女性が刺された」と119番があった。府警によると、外国人とみられる女性が男2人に胸を刺され、バッグを奪われた。女性は搬送時に意識があり、命に別条はない。捜査関係者によると、男2人には外国人が含まれるという情報がある。現場から逃走し、府警