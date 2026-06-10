「なにわ男子」長尾謙杜（２３）と元Ｅ―ｇｉｒｌｓでインフルエンサーの稲垣莉生（２７）の交際が「文春オンライン」で報じられ、話題を呼んでいる。一見すると２人には接点が見当たらないが、結び付けたのはラーメン。ともに?ジロリアン?だったという。報道によると、２人が交際をスタートさせたのは昨年冬ごろだという。今年５月３１日には長尾、稲垣ともう一人の女性が東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）を訪れ、サッカ