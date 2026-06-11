府中市にある工場で男性が機械に挟まり死亡する事故がありました。 警察によりますと１１日午前１０時４５分ごろ、「４０代の男性が機械に挟まれている」と通報がありました。 警察官が駆け付けたところ農機具の鋳型を作る機械に男性が挟まれていたということです。男性は意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。 男性は機械を停止し点検作業をしていましたが、他の従業員がスイッチを押してしまった