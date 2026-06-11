警察官に対して「殺すぞ」と脅迫し、公務を妨害したとして、高松市の会社員の男（57）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】コインランドリーで「男女が口論している」と第三者の男が110番→事情を聞く警察官に対し第三者の男が脅迫、公務執行妨害の容疑で第三者の男を現行犯逮捕 事情聴取中に脅迫か 警察によりますと、男（57）は10日午後7時ごろ、高松市の路上で事情聴取中の巡査部長（46）に対して「殺すぞ」と脅迫