人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とロート製薬がコラボした目薬「ロートジーキングスライム型目薬」が数量限定で10日に発売された。同商品は『ドラゴンクエスト』40周年を記念して、ロート製薬とのコラボ第3弾として登場した数量限定の目薬。同シリーズの人気モンスターである「キングスライム」を模したデザインの容器が特徴で全3種類（税込715円〜935円）。全国のドラッグストアやオンラインストアなどで10日から販売が開