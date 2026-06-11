インドネシアのスカルノ元大統領の第3夫人として知られ、政治活動家、タレントとしても活躍するデヴィ夫人の“ブチギレ”が話題だ。デヴィ夫人は6月11日に配信された、暴露系YouTuberのコレコレ氏による「コレコレチャンネル」のライブ配信に出演した。「デヴィ夫人は予定時間を大幅に遅れて、コレコレ氏とビデオ通話画面をつなぎ、コロナ禍に起こった従業員とのトラブルについて説明をおこないました。夫人は新型コロナウイル