フリーアナウンサーの神田愛花が１０日、ＭＣを務める「ぽかぽか」（フジテレビ系）で?めざましファミリー時代?を振り返った。この日のゲストは、同局の情報番組「めざにゅ〜」初代メインキャスターを務めた杉崎美香と、「めざましテレビ」でキャスターを務めた岡副麻希。神田は「私、元めざましファミリーでございますから」とアピール。記憶に残っていないのか半信半疑のハライチ・澤部佑、岩井勇気に対し、神田は「めざに