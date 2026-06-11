「バカ高い」と評判の東京23区内の火葬料金が、「東京都による火葬場買収」という小池百合子都知事の「英断」で見直される可能性が出てきた。ある葬儀会社代表によると、すでに「都の関係者が水面下で東京博善に接触している」という。「是正すべき」都議会で何度も紛糾広済堂HDの子会社である東京博善は、23区内に6つの火葬場を持ち、約7割の火葬シェアを占める。約7年前に中国系企業が広済堂HDを傘下に収めて以来、火葬料値上げ