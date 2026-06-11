自分が築いた財産を死後にどうするかは、多くのシニアにとって重要なテーマです。内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査 （高齢者の経済生活に関する調査）の結果」によると、将来的な財産の使い道として「遺族等へ財産を残したい」と考える人は35.9%で最も多くなっています。しかし、その財産を「どの遺族に」「どうやって」残すかには、時に親族間の深い愛憎や恐ろしい執念が色濃く反映されるもの。事例をご紹介します。※人