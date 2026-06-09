徳島県の後藤田正純知事徳島県立ホール建設計画を巡り、前知事時代の従来計画を紹介する展覧会が県の要請で中止された問題で、展覧会の主催者側の役員が9日、記者会見を開き、開催前に後藤田正純知事から直接圧力を受けたと主張した。後藤田氏も会見を開き、役員との面会を認めたものの、圧力を否定した。会見したのは日本建築家協会徳島地域会の役員で、建築家の内野輝明氏（63）。5月9日、突然事務所を訪ねて来た後藤田氏か