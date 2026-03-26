YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「たっぷりキャベツをペロリふわっシャキとんぺい焼き」と題したショート動画を公開した。包丁やフライパンを使わず、お皿とラップだけで完結するお手軽でヘルシーなレシピを紹介している。 動画は、お皿にラップを敷き、卵を2つ割り入れるところからスタートする。卵の上にスライサーを使ってキャベツを山盛りに削り入れると、さらにその上に豚薄切