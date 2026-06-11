時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダのアシスタントとなったアンディが、仕事や恋に奮闘する姿を描いた同作は、華やかな世界観と誰もが共感できるサクセスストーリーで、世界中の人々の支持を集めた。公開から20年経った今なお“オシャレと仕事のモチベーション”として多くの人にパワーを与え続けている。そんな名作