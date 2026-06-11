6月9日、お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（31）が、コンビのYouTubeチャンネル「official令和ロマン【公式】」で公開した動画のなかで“体の異変”を告白した。史上初の『M-1グランプリ』連覇を成し遂げ、先日神奈川・Kアリーナで行われた大規模の単独公演も大成功におさめるなどノリにノッている令和ロマン。ただ、くるまはこれまでたびたび喉の不調を訴え続けてきており、2022年の『M-1グランプリ』出場直前に公開された