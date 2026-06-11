元フジテレビでフリーアナウンサーの三田友梨佳（39）が11日、自身のSNSを更新。第2子の妊娠を発表した。出産は秋ごろの予定。「インスタグラムをご覧の皆様へ」と書き出し、「この度、第二子となる新たな命を授かりました。安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまにご報告させていただきます。出産は秋頃を予定しています」と報告した。「家族が増える喜びとともに、改めて命の尊さや日々のありがたさを感じ