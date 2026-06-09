6月7日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生の熱愛が、『文春オンライン』によって報じられた。熱愛報道を受けて、グループ間の“アイドル意識”の差が注目を集めている。「記事によれば、長尾さんと稲垣さんは5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表の親善試合を別々に観戦後、友人女性も交えてマンションやバーで過ごしたと伝えられています。ただ、なにわ男