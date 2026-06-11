思いもよらぬ成り行きで、読売巨人軍を率いることになったのが橋上（はしがみ）秀樹監督代行（60）である。前監督の逮捕劇を経て、いま巨人軍はいかなる状況にあるのか。そして“新監督”の座に就くのは果たして誰……。＊＊＊【写真を見る】大本命とされる「現役選手」の名前とは？オフェンスチーフコーチとして、阿部慎之助前監督（47）の右腕だった橋上氏。彼の名を聞いてすぐにピンときたら、相当な野球通だろう。野球