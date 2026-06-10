神戸市須磨区の会社敷地内で、腹部と左目に刃物が刺さった状態で見つかった男性の遺体について、第三者と争ったり抵抗したりした形跡がないことがわかりました。 8日須磨区若宮町の会社の駐車場で、コンテナの中から腹部と左目に刃物が刺さった男性の遺体が見つかりました。その後の調べで、遺体は近くに住む64歳の男性と判明。死因は腹部や左目の刺し傷による出血性ショックで、8日の朝に死亡したとみられています。 遺体には、