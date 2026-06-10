ジェシー・バックリーがアカデミー賞主演女優賞を受賞した、クロエ・ジャオ監督作品『ハムネット』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月19日に発売となる。価格は5,390円。同日にレンタルDVDもリリースとなる。ブルーレイ＋DVD セットレンタルDVD『ハムネット』は、マギー・オファーレルによる同名小説を原作に、ウィリアム・シェイクスピアの代表作のひとつ『ハムレット』の誕生の裏側に秘められた物語を描き出す。第98回アカデミ