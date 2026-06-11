元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が11日、自身のXを更新。高校時代の写真を公開し、反響を呼んでいる。須田は10日放送のNHK名古屋「まるっと！」で、「母校の金城学院のことで取材していただきました」と報告。母校の取材にちなみ、自身の高校時代の写真を公開した。写真は「高校の卒業式の写真」だというが「でも髪が襟の白線から出てるのに結んでないのは校則違反ですごめんなさい」と、実は校則違反の髪形だったと報