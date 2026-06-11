元テレビ東京の森香澄が１１日、Ｘを更新。９日に出席したイベントで理想の結婚相手の条件について「年収１０００万円」などと話した…ということがネットニュースになった反響に戸惑い投稿を行った。森は婚活リアリティーショーの合同取材会で、理想の結婚相手について「２５歳から４０歳」「年収１０００万円くらい「見た目のタイプは１６５センチ以上、清潔感あり、肌がきれい」などとフリップに記載。そのことがネットニュ

◆森香澄、自身のXでの投稿 あの、DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい🥺🥺 — 森 香澄 (@mori_kasumi_) June 11, 2026