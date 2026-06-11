料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食190円！鶏むねなのにジューシーすぎる最強つまみがウマ痩せすぎた…！【もんきちコラボ】」と題した動画を公開しました。今回は、料理系YouTuber「家族のための男飯もんきち」のチャンネルとのコラボ企画で、お酒にも合うダイエット向けレシピ「鶏胸肉の味噌ラーメン風炒め」を紹介しています。 動画では、鶏胸肉を柔らかく仕上げるための重要な