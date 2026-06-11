「きゃー!」「舘さん!」5月30日、黄色い歓声が飛びかうなか、ボルドー色のオープンカーでさっそうと姿を現した警察署長姿のレジェンド俳優。集まった約3000人の観客へ柔らかな笑顔を向けたのは、舘ひろしだ。同日、東京都調布市で開催された「えきひろグランドオープニングDAY」に、舘は調布警察署の一日警察署長として登壇した。「調布市は2021年1月の解散まで、舘さんが所属していた石原プロモーションの拠点があった場所で