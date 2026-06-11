2024年カンヌ国際映画祭ACID部門に出品されたギヨーム・ブラックの監督最新作『また会えるよね』（2026年7月18日公開配給：エタンチェ）のポスタービジュアルと場面写真が公開となった。あわせて監督自身のコメントも到着している。『また会えるよね』のポスタービジュアルと場面写真が公開『また会えるよね』は、フランス北部の町の高校生たちと共に制作された『リンダとイリナ』（2023）と同様、高校生たちの日常を追ったドキ