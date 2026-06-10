中国のSNS・小紅書（RED）で5日、日本企業のある広告が投稿され、話題になっている。投稿者は「生活の中の日本は中国人を嫌っていない？」と題し、新幹線内で見かけた矢崎グループの広告の写真をアップ。「特に目を引いたのは、中国の仏山支社の従業員の写真が使われていたこと。そしてそこには大きく『世界とともにある企業、社会から必要とされる企業』との言葉が記されていた。最近、日本国内で中国に関するポジティブな内容の