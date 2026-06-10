海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【配車アプリ警告】日本人がタイで暴行被害で流血🇹🇭配車アプリ運転手が殴打…Bolt運転手を永久追放【日本国内にも波及】」と題した動画を公開した。タイで起きた配車アプリ運転手による日本人暴行事件を取り上げ、アプリの審査体制の甘さや、素行不良な外国人が日本へ流入する危険性について強い懸念を示した。 動画ではまず、タイのバンコ