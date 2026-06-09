米Apple（アップル）は、「Apple Intelligence」をアップデートし、各種アプリケーションとより密な連携を実現する。 これらの機能は、最新のソフトウェアに更新することで「Apple Intelligence」のすべての対応言語で無料で利用できるようになる。 ただし、画像生成など一部の機能はサーバーのリソースを要するため、1日の利用に上限が設定される。この上限は、iCloud+のサブスクリ