ホットケーキを上手に冷凍保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】知らなかった…！これが「ホットケーキ」を上手に“冷凍保存”する方法です！公式アカウントは「ホットケーキも冷凍できます」「『ふわふわ食感』を保つ冷凍方法をご紹介！」と投稿し、上手に冷凍する方法について、「焼きたてならすぐにラップに包