3.8億円を積み上げた梅木氏が最初の数ヶ月に最も費やしたのは、お金よりも「時間」だった。毎日チャートを見続け、毎日答え合わせをして、毎日少しずつ感覚を更新する。その積み重ねが今、「朝の短時間だけで1日が完結する」という状態を生んでいる。 初心者が最初の半年をどう過ごすかが、退場するかどうかの分岐点になると梅木氏は語る。全4回の第4回。 みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目