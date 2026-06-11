福岡県田川市の前市長・村上卓哉氏（５５）は１１日、市内で記者会見を開き、元秘書の女性職員へのセクハラ行為を認定されて辞職したことに伴う市長選（７月５日告示、同１２日投開票）に無所属で立候補する意向を表明した。村上氏は、立候補の理由について「（辞職に至った）一連の問題と、３年間の市政運営について市民の審判を仰ぎたい」と説明した。村上氏は市長１期目の昨年２月、女性職員との不適切な関係を指摘した報