◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「7番・左翼」で先発出場。6回の第3打席でキャリア初の満塁本塁打を放った。2−1で迎えた6回、安打と四球で満塁の好機をつくると、6番・タッカーが空振り三振。嫌なムードが流れ始めた。それでもウォードが相手2番手・ムジンスキの初球、スイーパーを狙い