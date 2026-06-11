6月11日（現地時間10日、日付は以下同）にマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で行われた「NBAファイナル2026」第4戦は、9日の第3戦を115－111で勝ち切ったサンアントニオ・スパーズが、第1クォーターを終えてニューヨーク・ニックス相手に41－22で19点をリード。 スパーズはアウェーながら前半終了時点で76－49と27点差をつけた。この日の前