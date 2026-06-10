6月8日、女優・池上季実子が『クイズ！脳ベルSHOW』（BSフジ）に出演。近影の“激変”ぶりに、視聴者の間で困惑と衝撃が広がっている。同番組には、4年5カ月ぶりに出演したという池上。前髪をダイナミックに立ち上げたヘアスタイルで登場し、笑顔で挨拶した。MCから「最近どうですか？趣味とか…」と聞かれると、「最近あんまりやれてないですね。いまは治療中です！好きなゴルフをやれるように」と、体調面のケアに専念してい