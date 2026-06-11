三菱重工業の株価は直近4年間で約20倍に急伸した。投資家の阿部修平さんは「これは個別企業の現象ではなく、30〜40年に一度のインフラ大転換の象徴だ」という。Forbes JAPAN編集長藤吉雅春さんとの対談をお届けする――。※本稿は、阿部修平、藤吉雅春『コンパウンドグロース投資 世界を牽引する日本の新時代』（リンクタイズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Thossaphol※写真はイメージです - 写真＝iStock.com