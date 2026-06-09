5月31日、東京ドームでラストライブを行い、26年半の活動に幕を下ろした。多くのファンが感動に包まれた“伝説の公演”には錚々たる顔ぶれが集まったが、水面下で頭を悩ませていた人物がいて――。【写真】ラスト公演でファンが用意した「感動の演出」現地への“参戦”を熱望していた中居正広最終公演の生配信による売り上げは300億円とも言われ、ツアー全体では1375億円もの経済効果を生んだという試算も報じられている