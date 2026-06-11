【ニューヨーク共同】カナダ東部オンタリオ州の警察は9日、約17年にわたり必要な資格を取得せず、偽造した資格証を提出して機長を務めた詐欺などの疑いで、同国航空最大手エア・カナダの元機長を1日に逮捕したと発表した。