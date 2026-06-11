TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が10日、放送された。番組MCのダウンタウン浜田雅功（62）が現在の悩みを明かす一幕があった。今回は「悩みが1つもない人、見つけるのムズい説で…悩みが全くない“日本一の幸せ者”探し」が放送された。スタジオトークで、プレゼンターのバイきんぐ小峠英二が「悩みはございますか？」と質問するシーンがあった。浜田は「いやもうあれですね。こういう時代になってるか