親の入院・介護に対し、子どもはどう備えるべきか。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「介護を家族だけで担うと親も子も不幸になってしまう」という。ライターの吉田潮さんが、自身の介護体験を踏まえ、太田さんに取材した――。（第3回／全3回）撮影＝プレジデントオンライン編集部太田差惠子さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■親の介護で「やってしまいがちな3つの過ち」元気だった親が突然倒れたら、どう