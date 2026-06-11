北海道江別市で2024年10月、男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件の裁判員裁判で、検察は、特定少年の滝沢海裕被告（当時18歳）に対し、懲役20年を求刑しました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18歳）、少年（当時16歳）のあわせて3人です。起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長