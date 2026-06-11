【ワシントン＝坂本幸信】マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が１０日、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、米下院監視・政府改革委員会で非公開で証言した。事前の声明で、同氏と面会したのは「重大な判断ミスだった」としている。声明によると、ゲイツ氏は２０１１年に知人を通じてエプスタイン氏と知り合い、慈善活動について協議したが、資金提供