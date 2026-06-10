東京・墨田区が運営する公式X・墨田区危機管理（@sumidaku_kouhou）が9日、「警察署からのお知らせです」と、子どもたちに伝えてほしい5つのことを投稿。このメッセージがSNSで「闇バイトへの警告」などと話題となっている。【写真】「子供たちに直接伝えてください」警察庁の“闇バイト警告”5つ投稿では「周りの子供たちに次の５つのことを直接伝えてください」と、以下の5項目が記されていた。【子どもたちに伝えてほしい5