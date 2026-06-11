Snow Man目黒蓮が披露したFENDIのコーディネートが、ファンの間で大きな話題となっている。6月9日、FENDI Japanのは、ブランドアンバサダーを務める目黒蓮の最新ビジュアルを公開した。「目黒さんは日本限定モデルとなる『ソフト ホーボー スモール』を携え、ストライプ柄のホワイトジャケットに白パンツを合わせた爽やかなスタイリングを披露しました。これは目黒さんのInstagramでも確認できます。一見すると夏らしい軽や