お笑いコンビ、飛石連休の藤井ペイジ（54）が10日夜、自身のXを更新。阪神藤川球児監督の退場を評価した。10日の日本生命セ・パ交流戦、ソフトバンク対阪神戦で藤川監督が就任後初の退場。2死一塁から、熊谷が二盗を試みるもタッチアウトとなり、藤川監督はリクエスト。リプレー検証後も判定は覆らず、ここでベンチを出ると、怒りの表情で抗議を行った。和田ヘッドコーチ、藤本総合コーチが止めに入り、ベンチへと戻ったが、その後