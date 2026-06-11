今年11月にデビュー5周年を迎えるなにわ男子。特設サイトをオープンし、アルバムもリリースするなど記念すべきアニバーサリーイヤーになるはずが、ここへ来て暗雲が立ち込めている。6月7日の「文春オンライン」で、最年少メンバーの長尾謙杜（23）と、元E-girlsのメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生（27）との熱愛が報道された。その翌日となる8日、なにわ男子は『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）の生放送に出