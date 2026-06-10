10日夜、大阪市のJR天王寺駅近くの地下街で20代の女性が刺され、バッグを奪われました。襲った人物は逃走しています。警察によりますと、10日午後7時45分ごろ、大阪市のJR天王寺駅近くの地下街「あべちか」で、「女性が刺された」と110番通報がありました。女性は20代の外国人とみられ、病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。目撃した人「きゃーっていう声が聞こえたので振り向いたら、男性2人が走っていったの