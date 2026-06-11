料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食64kcal＆約50円！キャベツ1玉消える鬼痩せレシピ｜40万再生で歴代1位のダイエット飯『鬼痩せ塩こんキャベツ』が最強にウマすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエット中で食欲がない時でも美味しく食べられるという「鬼痩せ塩こんキャベツ」の作り方を解説しています。 調理は、オクラとなめこを90秒ほど下茹でする工程からスタートします