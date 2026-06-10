ウクライナ軍がロシア極北の軍事拠点に対し、過去最大規模の長距離ドローン攻撃を敢行したことがわかった。ウクライナ国防省当局者が明かした。標的となったのは、サンクトペテルブルク近郊の港湾都市クロンシュタットにあるロシア・バルト艦隊の主要海軍兵器庫。6月6日未明に大量の弾薬が誘爆を起こし、施設一帯は激しい炎に包まれ焦土化した。ウクライナ領内から約1000キロメートル離れたロシア防空網の「聖域」を突破した形だ。