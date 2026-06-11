かつては旧ジャニーズ事務所のタレントが主演を務め、そのドラマの主題歌まで担当する旧ジャニ一色だった民放ドラマに異変が起こっている。【もっと読む】29歳になった目黒蓮『ほどなく、お別れです』でアカデミー賞を射程圏に…興収30億円視野の怒涛の勢い今期、STARTO社所属タレントが主演を務めるのは「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（テレビ朝日系）で土屋太鳳（31）とダブル主演を務めるtimelesz・佐藤勝利（29）と、「