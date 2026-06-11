会社社長の男性を殺害しキャッシュカードなどを奪ったうえ、遺体を遺棄した罪などに問われている女の裁判で、検察側が無期懲役を求刑しました。 【写真を見る】びわ湖遺体遺棄事件女の裁判で検察側が無期懲役求刑「自己中心的で利欲的で酌量の余地がない」16日に判決 起訴状などによりますと、元風俗店店員の市橋由衣被告（29）は、加藤徹被告（47）と共謀し、2024年、愛知県あま市の不動産会社社長・丹羽正美さん（